Arnaud Démare trekt nu al naar Arkéa-Samsic: hoe is zo'n transfer tijdens het seizoen mogelijk?

Maar dit jaar botert het niet meer tussen "Nono" en de sportieve staf. Groupama-FDJ heeft vorige winter al een verjongingskuur doorgevoerd met heel wat jongeren uit de eigen opleidingsploeg en Madiot en co. blijven rotsvast geloven in David Gaudu .

Démare (31) won voor zijn Franse equipe 93 keer, onder meer Milaan-Sanremo, 2 ritten in de Tour, 8 etappes in de Giro en andere klassiekers als Parijs-Tours.

Mercato tussen 1 en 15 augustus

Maar beide partijen hebben dus niet gewacht tot het aflopende contract op 31 december om uit elkaar te gaan. De scheidingspapieren zijn nu al getekend en Démare koerst de resterende maanden van dit seizoen (en tot 2025) voor Arkéa-Samsic.

In het voetbal is zo'n transfer vanzelfsprekend, in de koers is dat veel minder het geval. Een deal tijdens het seizoen afsluiten met onmiddellijke ingang moet namelijk gebeuren tijdens de 2 weken tussen 1 en 15 augustus.

De beweegredenen voor zo'n versnelde transfer doen er niet echt toe, de UCI stelt één cruciale voorwaarde: er moet een akkoord zijn tussen de renner, zijn ploeg en zijn nieuwe team.



"Ik wil dan ook iedereen bedanken die daaraan meegewerkt heeft", stelt Démare in een mededeling van zijn nieuwe ploeg. "Het was de beste oplossing om zo snel mogelijk de bladzijde om te kunnen draaien. Er breekt een nieuw hoofdstuk aan in mijn carrière en daar wil ik zo snel mogelijk aan beginnen."

Zo'n transfer in het jaar gebeurt nauwelijks, maar vorig jaar was bijvoorbeeld Dylan Teuns de spilfiguur in zo'n overeenkomst met Bahrain Victorious.

Teuns zou vanaf 1 januari 2023 sowieso koersen voor Israel-Premier Tech, maar zijn toekomstige ploeg zat in puntennood en wilde de degradatie uit de WorldTour nog afwenden met Teuns als puntenpakker tijdens de laatste maanden van 2022.