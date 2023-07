Nigeriaanse international Chidera Ejuke moet Antwerp meer vuurkracht geven

Antwerp greep naast Calvin Stens, maar het lijkt met Chidera Ejuke al een vervanger gevonden te hebben. De 25-jarige Nigeriaan kan op alle posities in de aanval uit de voeten.



Ejuke belandde in 2017 in Europa, bij het Noorse Valerengen, om vervolgens via Heerenveen (voor 11,5 miljoen euro) in Moskou te belanden, bij CSKA.



In 65 matchen was Ejuke daar goed voor 10 doelpunten en 8 assists. Bij Hertha Berlijn, dat hem vorig seizoen huurde, was de achtvoudige Nigeriaanse internationaal minder productief. 3 assists, meer statistieken kan hij uit zijn Duitse periode niet voorleggen.



Maar door een uitzondering in het FIFA-reglement - vanwege de Russische oorlog in Oekraïne - hoeft Antwerp geen transfersom te betalen aan CSKA. Ejuke tekende een contract voor 1 seizoen.