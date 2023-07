"Ik heb écht niet gelogen": Kopecky dolgelukkig na droomweek in Tour, die ze "als voorbereiding" zag

"Gelukkig maar", grijnsde Kopecky, die amper een paar hondersten voorsprong had op het nummer drie. "Het was ook te gek geweest om het voor die laatste 300 meter te laten lopen."

"Ik wist dat ik genoeg voorsprong had op Annemiek (voor de derde plaats, red.) en had het dus misschien kunnen laten lopen. Maar mijn hoofd zei dat ik moest blijven rijden tot op de finish."

Met een indrukwekkende slottijdrit sprong Lotte Kopecky nog over Annemiek van Vleuten en Kasia Niewiadoma in Pau.

Het was spannend, maar het is gelukt. Ongelooflijk.

In het eerdere flashinterview na de tijdrit wist Kopecky aanvankelijk niet goed wat te zeggen. "Ik heb mezelf toch wel verrast", lachte ze. "Vooral gisteren."



"Deze week was meer dan ik ooit had gedacht. Het is gek geweest om de hele Tour in het geel te rijden en vandaag winnen we ook de Tour met Demi Vollering. Het kon niet perfecter gaan."

Was dit haar beste tijdrit ooit? "Dat weet ik niet", verrast Kopecky. "Ik had een heel goed "pace plan" opgesteld met Loïc Segaert en ik kon heel veel kracht zetten op mijn benen. Dat had ik niet verwacht na gisteren."

