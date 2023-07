"Ik ga geen gekke dingen doen": Lotte Kopecky denkt niet aan Tour-winst, wel aan WK-medailles

"Vooraf nooit gedacht"

Na de finish in Pau was Kopecky heel emotioneel. "Dat heb ik wel op zulke momenten, zeker als ik dan mensen zie die veel voor mij betekenen en waar ik veel aan te danken heb."

"Ik was naar hier gekomen met het idee een rit te winnen. Maar alles wat er deze week gebeurd is... Groen is mooi, maar die eerste rit winnen en de gele trui dragen was toch het mooiste."

"Ik had vooraf nooit gedacht dat ik tweede zou worden in het eindklassement", zegt de leading lady van het Belgische vrouwenwielrennen bij Maarten en Marijn na de slotrit in Pau.

"Hart ligt bij de klassiekers"

"In de tijdrit heb ik me dan ook helemaal niet druk gemaakt. Ik wist zelfs pas bij het podium dat ik tweede werd in plaats van derde."

"Zaterdag had ik helemaal geen verwachtingen richting Tourmalet. Toen Demi Vollering ging, was het de versnelling te veel. Maar toen ik hoorde dat ik nog voor het podium reed, ben ik toch blijven aanklampen en heb ik alles gegeven. Het was een heel gekke rit en ik begreep ook niet goed wat ik aan het doen was."

Wie tweede kan worden in de Tour, moet die ook kunnen winnen? Toch? "Ik ben daar totaal niet mee bezig", is Kopecky eerlijk.

"Ken de sterktes en zwaktes van Vollering"

Na de tijdrit deelde Kopecky haar geluk met Tour-winnares Vollering. De twee komen heel goed overeen en van alles wat gezegd en geschreven wordt, is niet veel aan. "De media probeert wat te stoken, maar ik kan echt met hart en ziel zeggen dat we een heel goede groep zijn", aldus Kopecky.

"Het is heel leuk om deze momenten met haar te delen."

Vollering wordt natuurlijk wel de allergrootste concurrent van Kopecky op de WK-wegrit in Glasgow over 2 weken. "We kennen elkaars sterktes en zwaktes en dat zijn dingen die we in de wedstrijd natuurlijk wel gaan gebruiken."

Is er al over het WK gepraat? "Bijna de hele ploeg staat aan de start van het WK. Deze week is daar niet veel over gesproken en maar goed ook."

Kopecky heeft niet veel tijd om van deze Tour te herstellen. Vanaf zondag mikt ze in Glasgow al op wereldtitels op de baan. "Ik ben op zich wel iemand die beter wordt na een paar dagen "taper" (relatieve rust, red). Donderdag staat een brommertraining gepland en vrijdag hoop ik het fris gevoel in mijn benen weer te hebben."