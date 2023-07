Vollering viert eindwinst en looft Kopecky: "Op het WK zal ik mijn stinkende best moeten doen"

Op het podium in Pau schoot Demi Vollering nu ze haar grote doel heeft bereikt toch even vol. Eindelijk loonde het resultaat van het harde werk en kon de torenhoge druk van de ketel. "Ik heb het gevoel dat alles eindelijk is samengekomen, wat een superseizoen", zei ze in haar interviews achteraf, waarin ze ook nog met bloemen naar Lotte Kopecky gooide.

Wanneer je je droom bereikt hebt, dan weet je het allemaal even niet meer. "Wat betekent dit voor jou?" werd plots de moeilijkste vraag die Demi Vollering kreeg voorgeschoteld. "Tja, dat weet ik niet", antwoordde ze. Maar haar kamerbrede glimlach vertelde genoeg... "Het is ongelofelijk, die hele week is ongelofelijk. Een paar downs, maar vooral veel ups en daar hou ik me aan vast. Dit was een week om nooit meer te vergeten. Dromen komen uit. Zo mooi." Nochtans vreesde ze even dat ze het zelf uit handen zou geven: "Ik werd wakker met een te ontspannen gevoel. Mijn benen voelden nog wel goed, maar mijn hoofd voelde wat slaperig. En net voor een tijdrit zijn zenuwen nodig, dat maakt je scherp en doet je extra diep gaan." "Maar omdat ik zo relaxed was, werd ik daar dan weer zenuwachtig van. En uiteindelijk heb ik toch een heel sterke tijdrit gereden. Ook daar kan ik weer niet ontevreden over zijn."

Tijdens de tijdrit was ik niet zo bezig met eindwinst, maar toen ik neer beneden en zag ik die gele broek en dacht ik: "Kijk maar even, je gaat hem mooi pakken" Demi Vollering

"Tijdens die tijdrit was ik niet zo bezig met de eindwinst, want ik wilde voor mezelf een goede tijd neerzetten. Want naast de Tourmalet, was die voor mezelf ook een enorm doel, ook voor de toekomst en het WK dat er aan zit te komen."

"Maar toen keek ik naar beneden en zag ik die gele broek en dacht ik: "Ja kijk maar even, je gaat hem mooi pakken.""

En ook op het podium werd Vollering emotioneel: "Daar gaat dan vanalles door je hoofd: al het harde werk dat je hebt verricht, alle mensen die zoveel voor je hebben gedaan en om je geven."

"Al is het niet enkel dat, het is een combinatie van geloof, rust in je hoofd en een balans vinden in de jacht naar je droom."

Op het WK kom ik Kopecky tegen. Dat zal heel lastig worden... Ik ga zeker mijn stinkende best moeten doen, ik ben nu al benieuwd. Demi Vollering