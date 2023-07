Ruben en Ine leggen de Tour neer en kijken vooruit naar WK: "De topfavorieten staan op 1 & 2 in de Tour"

Het doek is gevallen over de Tour de France Femmes. De wissel van de macht is compleet nu Demi Vollering haar eerste Ronde van Frankrijk heeft gewonnen. "We zijn vertrokken voor een paar jaar", voorspellen commentatoren Ruben van Gucht en Ine Beyen in Sporza Tour, die in Vollering en Kopecky de te kloppen vrouwen zien voor het WK in Glasgow.

De Tour de France Femmes 2023 zit erop. Toch zullen de tenoren die de Ronde gekleurd hebben, ook de volgende dagen nog over de tongen rollen. Het deelnemersveld ontmoet elkaar in Glasgow voor het WK opnieuw, waar Ruben Van Gucht en Ine Beyen twee uitgesproken favorieten zien: "De verhoudingen in het peloton zijn duidelijk. Dat wil zeggen dat de topfavorieten voor Glasgow op 1 en 2 staan in deze Tour."

Demi Vollering: nieuwe vaandeldraagster van het ronderennen

"Met Demi zijn we vertrokken voor een paar jaar Vollering als de beste ronderenster die er is", weet Ine Beyen. "Ze neemt het vaandel over van Van Vleuten."

"Dat heeft ze op een goede manier gedaan, ze koerst nog niet zo lang, maar is behoorlijk snel goed geworden. Al heeft ze het niet van meet af aan professioneel gedaan, dat is pas sinds deze winter gebeurd in functie van deze Tour."

"Ze heeft haar carrière in stukjes opgebouwd en dat loont. Als je ziet hoe hard ze in de afgelopen 3 jaar is gegroeid, dan zit er zeker nog marge op. Ze kan nóg professioneler worden."

Voor een eventuele bedreiging voor Vollering zullen we moeten uitkijken naar de nieuwe generatie. Ine Beyen

"Dat moet de tegenstand angst inboezemen. Het verschil met de usual suspects als Niewiadoma, Moolman, Longo Borghini is groot geworden en veel ontwikkeling zit er bij hen niet meer in", stelt Ruben Van Gucht vast.

"Voor een eventuele bedreiging zullen we moeten uitkijken naar de nieuwe generatie: Gaia Realini die een indruk naliet na de Giro en de Vuelta, Cedrine Kerbaol die de jongerentrui in deze Tour won, Juliette Labous die ook hoge ogen gooide en eventueel zelfs Puck Pieterse." "Het is duidelijk dat zij de topfavoriete is voor het WK in Glasgow."

Lotte Kopecky: sportvrouw van het jaar?

"Maar daar in Glasgow zal iedereen zeker ook schrik hebben voor Kopecky", ziet Beyen. "Zeker door wat ze gisteren liet zien op de Tourmalet, zal ze moeilijk te kloppen zijn op een parcours dat haar zo goed ligt. Zeker als je met deze mentale sterkte uit de tour komt." Ruben Van Gucht speelt advocaat van de duivel: "Als topfavoriete iets afmaken is moeilijk", Ine Beyen gaat daar even in mee: "En je kan ook zeggen dat Vollering een sterkere Nederlandse ploeg rond zich heeft, maar ik betwijfel of dat in haar voordeel zal spelen."

Te veel hooi op haar vork? Nee, Lotte heeft nood aan prikkels om goed te worden en te blijven. Ine Beyen