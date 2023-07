Zit Lotte Kopecky nog wel goed bij SD Worx? "Er wordt niet voor haar gekozen"

Een vijfde top 5-plaats en toch maar één ritoverwinning. Het leek zo'n mooi verhaal te worden bij het begin van deze Ronde van Frankrijk, maar enkele pagina's later helt de balans nu vooral naar de kant van de gemiste kansen. Ongewild, want als er iemand het wel wil, dan is het wel Lotte Kopecky. Al moet ze het doen zonder haar ploeg, want SD Worx wil krachten sparen in plaats van ze te "verspillen" aan een mogelijke ritzege voor de Belgische kampioene. De ploegleiding trekt voluit de kaart van kopvrouw Demi Vollering. Dat leidt tot onbegrip bij ons commentaarsduo Ruben Van Gucht en Ine Beyen: "Waarom ontbrak SD Worx opnieuw in de achtervolging? Ze kunnen zich toch wel één keer uitsloven voor Kopecky? Eén seconde meer was genoeg."

De kansen van Kopecky zijn niet verzoenbaar met de doelen van de ploeg, het is opvallend hoe weinig er voor haar gekozen wordt. Ine Beyen

Het gevolg: de emmer der frustraties liep, volgens Van Gucht en Beyen, over. "Je zag dat ze het niet eens was met de ploegentactiek vandaag. Eigenlijk al tijdens deze hele Tour. Het waren opgekropte frustraties."

"Het is nu wel duidelijk dat er niet voor Kopecky gekozen wordt. En dat haar kansen niet verzoenbaar zijn met de doelen van de ploeg. Het is zelfs opvallend hoe weinig er voor haar gekozen wordt."

"Het is niet omdat je voluit voor de gele trui van Vollering gaat en daarvoor al die mogelijke ritzeges opzijschuift, dat Vollering ook daadwerkelijk de Tour zal winnen. Bovendien kan Kopecky, mits een beetje hulp, die zeges heel makkelijk binnenhalen."

Vergelijking met Van Aert gaat niet op

Advocaten van de tegenpartij zullen de vergelijking maken met Wout van Aert die zijn kansen op ritwinsten moest opofferen om Vingegaard bij te staan in zijn triomftocht.

Maar die vergelijking gaat niet op, volgens Ruben Van Gucht: "Die Tour duurt 3 weken en heeft meerdere bergetappes. Daar is energie sparen voor de knechten nuttig, omdat het later van pas kan komen."

Bij de Tour de France Femmes is er één bergetappe waarin het zal neerkomen op een vrouw-tegen-vrouwduel. De helpers zullen geen rol spelen. Ruben Van Gucht

"Hier is er één bergetappe waarin het uiteindelijk toch zal neerkomen op een vrouw-tegen-vrouwduel. De helpers zullen geen rol spelen" Ine Beyen: "We vragen ook niet aan Vollering om die achtervolging in te zetten, hé. We vragen het aan de andere 5 rensters die daar nog zitten. Die zijn daar perfect toe in staat. Maar ze doen het niet."

"En wat gaan ze morgen doen voor Vollering? Ze kunnen ze hoogstens afzetten aan de voet van de Col d'Aspin."

Ligt ze niet goed in de groep?

Plots werpt Ruben Van Gucht een vaststelling van Marijn de Vries in de discussie. "Marijn vertelde dat na haar ritoverwinning op dag 1 alle rensters voorbij Kopecky reden. Ligt ze wel goed in de groep? En willen ze genoeg doen voor haar?"

"Ze doen ons geloven van wel. De hele ploeg van SD Worx kwam haar wel tijdens het live-interview in Vive Le Vélo feliciteren met de nodige toeters en bellen. Daar waren haar ploeggenotes dan weer wel op de afspraak."

"Is dat wel oprecht?", vraagt Van Gucht zich af. "Er was op voorhand een kartonnen bord gemaakt, dan vervalt de spontaniteit. Volgens mij was dat een idee van het socialmediateam, dat daar een leuke video in zag."

Ik heb het haar al gevraagd en zelf zegt ze heel gelukkig te zijn bij SD Worx. Ine Beyen

Zit Lotte Kopecky dan nog wel goed bij deze ploeg? "Zolang Wiebes erbij zat, had Kopecky er voordeel bij. Nu Wiebes er niet meer bij is, is plots de balans weg."

"Toen anticipeerde ze op een mogelijke sprint door weg te springen. Dan kon SD Worx niets anders dan afstoppen. Maar nu moeten ze zelf achter een vlucht aangaan en voor Kopecky doen ze dat niet."

Op de slotvraag of Kopecky nog gelukkig is, knikt Ine Beyen instemmend: "Ik heb het haar al gevraagd en zelf zegt ze heel gelukkig te zijn bij SD Worx."