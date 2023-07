Lotte Kopecky is zeker van het groen, maar baalt toch na 3e plaats: "Ik dacht: fuck, weer niet"

Net als de voorbije dagen was een vluchter baas in Blagnac. "Ik dacht nochtans dat het goed zou komen", zegt Lotte Kopecky. "Maar de andere ploegen hebben zich misrekend."

"Je moet ook zeggen dat de vluchters weer heel sterk waren, want het ging best hard in de achtervolging. Credits voor hen, dus!"

In de laatste rechte lijn voelde Kopecky de bui al hangen. "Toen ik zag dat we Norsgaard niet meer zouden inhalen, dacht ik: fuck, het is weer niet! Best frustrerend."

"Ik weet niet of ik bij een sprint voor de overwinning ook geklopt was geweest door Charlotte Kool. Op zich was ik blij met mijn sprint, van mijn positionering en de beslissingen die ik nam. Het is met het oog op het WK goed om te weten dat de timing goed zit."

Kopecky staat in het puntenklassement 69 punten voor en er zijn er nog maar 65 te verdienen in de laatste twee dagen. De groene trui, die ze nog geen enkele dag kon dragen, is dus al binnen.

Aan nog een dagje langer het geel denkt Kopecky, met de finish op de Tourmalet morgen, niet. "Het is de bedoeling dat ik Demi (Vollering) morgen zo ver mogelijk proberen te helpen, maar ik denk wel dat dit mijn laatste dag in het geel was (lacht). Ik ben heel trots dat ik deze trui de afgelopen 5 dagen heb kunnen dragen. Ik had het nooit geloofd als je mij dat op voorhand had gezegd."