UEFA weert Juventus 1 jaar uit Europa wegens schending Financial Fair Play

Juventus had in de eigen competitie al een forse boete en vooral 10 punten aftrek gekregen, omdat het had gesjoemeld met transferwaardes en ook zijn spelers in het geheim had uitbetaald tijdens de coronacrisis.



Door die puntenaftrek eindigde Juventus pas op de 7e plaats, wat nog net goed was voor een ticket voor de Conference League.



Maar dat ticket neemt de Europese voetbalbond Juventus nu ook af. Het controleorgaan van de UEFA kwam tot dezelfde conclusies als de Italiaanse bond en gooit de Italiaanse club voor één seizoen uit Europa. Daarnaast moet Juve ook een boete van 20 miljoen euro betalen, waarvan 10 miljoen voorwaardelijk.



Ook Chelsea moest zich verantwoorden voor financieel gesjoemel dat in strijd zou zijn met de Financial Fair Play. Bij de Engelse club ging het over transfers die tussen 2012 en 2019 plaatsvonden. De feiten werden door de nieuwe eigenaar ontdekt en vrijwillig aan de UEFA doorgespeeld.



Chelsea kon voor de overtredingen een schikking treffen van 10 miljoen euro. Door hun vreselijke prestaties vorig seizoen speelden de Londenaars sowieso geen Europees voetbal.