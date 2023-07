Remco Evenepoel over WK, Vuelta en Ineos-geruchten: "Dat is small bullshit"

De Clasica San Sebastian morgen wordt de laatste koers van Remco Evenepoel in de regenboogtrui. Hoe kijkt hij terug op dat jaar?

"Ik denk dat ik momenteel 8 overwinningen heb als wereldkampioen. Hopelijk worden dat er 9", neemt hij al een voorschotje op een mogelijk nieuwe zege in San Sebastian.

"Alles bij elkaar mag je dan spreken van een supergoed jaar in de regenboogtrui. Er zijn coureurs die minder getoond hebben."

Het is best mogelijk dat Evenepoel uiteindelijk maar 1 koers niet in de regenboogtrui rijdt, als hij tenminste zijn titel verlengt in Glasgow. "Het parcours is minder lastig dan vorig jaar, het zijn ook kortere beklimmingen."

"Anderzijds, het is een lange wedstrijd; het lijkt een beetje op het parcours van het BK (dat hij won), maar dan met hoogtemeters. Ik denk dat ik in elke eendagskoers een kans heb om te winnen."

Evenepoel zal in Glasgow - in tegenstelling tot veel van zijn concurrenten - geen Tour de France in de benen hebben. Een nadeel? "Ik heb altijd een goeie zomer gereden na een hoogtestage in juli. Daarom hebben we voor dezelfde aanpak gekozen. Het is voor mij ook beter om wat frisser aan een eendagskoers te kunnen beginnen."