Organisatie zet SD Worx-ploegleider Danny Stam uit de Tour: "Een zware straf"

SD Worx werd gisteren al stevig gestraft voor het gevaarlijke manoeuvre waarbij ploegleider Danny Stam een stayerende Demi Vollering langs de karavaan weer naar voren loodste, met een geldboete en een tijdstraf van 20 seconden voor de Nederlandse.

Daar kwam vrijdagochtend nog een extra sanctie bovenop: de organisatie besliste om de Nederlander uit de koers te zetten. Stam reageert laconiek op de straf. "Wat kan ik erop zeggen? Het zal niet veel veranderen. Ik moet het accepteren. De UCI heeft altijd het laatste woord", vertelt Stam.

"Een duidelijke reden heb ik niet gekregen. Ze hebben me alleen verteld dat ik niet voort kan. Zij vonden mijn actie van gisteren niet kunnen. Ik heb de beelden nog niet herbekeken, neen. Ik weet heel goed wat ik gedaan heb. In mijn ogen was het niet zo'n rare actie, maar daarover zijn de meningen verdeeld."

"Ik vind het wel een beetje apart. De straf is ook zwaar, al zal het op de rensters van onze ploeg geen invloed hebben. Ik mag niet meer in de auto zitten, maar ik blijf wel hier. Ik denk dat ik hier nog genoeg waarde kan hebben."