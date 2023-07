Ruben en Ine over Vollering-incident: "Statement van de jury, ploegleider is verantwoordelijk"

Maar er is veel onduidelijkheid over die regel.

"En dus is de straf wel terecht", vindt cocommentator Ine Beyen. "Toch als we het reglement mogen geloven. Vollering is tot in de karavaan teruggebracht, maar zelfs terugbrengen tot er net achter mag niet."

Een - in zijn ogen onschuldige - actie van ploegleider Danny Stam heeft grote gevolgen. Na pech voor Demi Vollering brengt hij zijn kopvrouw via de slipstream van de volgwagen naar de achterkant van het peloton.

Op dat moment is er in de wedstrijd geen strijd voor het klassement, niemand is erdoor benadeeld. Dit is een statement van jewelste.

"Waarom doen ze dat nu met Vollering wel?", werpt ze de vraag terug naar Ruben Van Gucht, die vooral wijst op de timing van het incident.



"Op dat moment is er in de wedstrijd geen strijd voor het klassement, niemand is benadeeld door het feit dat Vollering terug wordt gebracht. Alleen dat in rekening houdend, kan je stellen dat dit een statement van jewelste is."



"Maar hiermee schiet de jury wel in eigen voet."



"Want de jury voert die straffen niet consequent uit", vervolgt Ine Beyen. "Gisteren kreeg iemand voor hetzelfde een minuut voor de broek. Vanwaar komt dat dan weer?"