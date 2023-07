20 seconden straftijd voor stayerende Demi Vollering: "Echt? Oh wow! Oké, als ze het zo willen doen"

Vollering valt uit de lucht over tijdstraf

Vreemde dagen voor Demi Vollering in de Tour de France Femme: gisteren dacht ze (even) dat ze gewonnen had, vandaag vernam ze pas na de finish dat ze een straf van 20 seconden heeft gekregen, waardoor ze in het klassement van de 2e naar de 7e plaats terugvalt.



In plaats van 8 seconden voorsprong op haar concurrente Annemiek van Vleuten, staat ze er nu 12 achter. Vollering zelf wist dat nog niet toen ze over de finish kwam. Het was pas in het interview met Sporza dat ze het te horen kreeg.

"Huh? Oh wow ... Oké ...", moet de Nederlandse het nieuws nog verwerken.

"Dat moet dan geweest zijn toen ik lek ben gereden? Ik heb toch maar een klein beetje achter de auto gehangen? Daarna ging ik er meteen voorbij."

Waarna Vollering het nieuws ook aan haar ploegleider Danny Stam - die achter het stuur zat - meedeelt: "Hé, Danny! Ik heb 20 seconden tijdstraf!? Heel raar!"