SD Worx na tactisch geknoei: "Mocht geen lead-out doen en Van Vleuten doet ook niets"

"We gingen wat langzamer in de achtervolging, want we wilden niet te vroeg op extra aanvallen botsen. Maar misschien hebben we wat overdreven."

"Lotte (Kopecky) is van deze groep wellicht de snelste, maar eerlijk: het is mooi dat Canyon/SRAM wint. Ik ben blij voor hen."

"Of dit een gemiste kans is? Natuurlijk", gaf Marlen Reusser toe. De Zwitserse kampioene leidde de achtervolging, maar kreeg geen steun. Niet van een ander team, niet van een extra ploeggenote.

Waren het verkeerde inschattingen of was het een potje blufpoker? Het oppermachtige SD Worx - vandaag zonder de zieke Lorena Wiebes - hakte te weinig knopen door, kwam te laat en gaf zo de ritzege uit handen.

Net als gisteren werd aanvallen beloond in de Tour de France Femmes. Ricarda Bauernfeind bleef uit de greep van het peloton, waar Team SD Worx - niet voor het eerst in deze Tour - tactisch niet de beste leerling van de klas leek.

Vollering: "Ik moest het rustig doen van de meiden"

Het werd helemaal een baaldag voor het topteam. Kopvrouw Demi Vollering kreeg 20 seconden tijdstraf voor stayeren. De Nederlandse reageerde stomverbaasd en kwam ook terug op het tactische spel.

"Natuurlijk zou het mooi geweest zijn als we het gat hadden kunnen dichten. Marlen werkte er hard voor en het is leuk dat ze 2e wordt. Maar met Lotte winnen zou ook mooi geweest zijn."

"Of we te laat in actie geschoten zijn? Misschien wel. Maar het is niet alleen aan ons, hé. Ja, wij hebben de snelste. Maar andere ploegen willen toch ook winnen?"

Misschien had Vollering een handje kunnen helpen in de jacht? "Ik heb er geen orders over gekregen. Ik heb erover nagedacht en ik heb Lotte proberen te positioneren, maar zij zei duidelijk vanmorgen: "Je doet geen lead-out!""

"Ik vind dat lastig. Ik wil graag helpen, maar de meiden zeiden: "Demi, jij doet het rustig vandaag." Dat heb ik geprobeerd."

"Achteraf had ik misschien moeten helpen. Dat het niet echt mijn taak is. Precies. Annemiek (van Vleuten) doet ook niets."