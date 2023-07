53 seconden marge en nog maar 112 kilometer: kan Lotte Kopecky eigenlijk de Tour winnen?

Onze landgenoot toonde zich de voorbije week de beste renster in de Tour de France. Autoritair in de gele trui, steeds op de voorposten terug te vinden.

Tourmalet

"Omdat Kopecky heel goed is op korte klimmetjes, maar voor de lange beklimmingen naar het hooggebergte is zij de renster niet", is de korte maar duidelijke uitleg van analiste Marijn de Vries.

Want in de voorlaatste rit is de eerste echte berg meteen een bijzonder stevige. Met de Tourmalet wacht een klim van 17 kilometer aan een gemiddeld percentage van 7,3%.

Bovendien moeten de rensters eerst ook de pittige Col de l’Aspin (12 kilometer aan 6,5%) over.

"29 kilometer klimmen: dat is haar dada niet", weet Ine Beyen. "Dat is veel meer op het lijf geschreven van rensters als Moolman, Vollering en Van Vleuten. Pas op, Wout van Aert heeft ook al een ritzege behaald op de Mont Ventoux, maar om nu te zeggen dat Kopecky nog in het geel zal zitten..."

"Ze heeft zich hier ook niet op toegelegd - dat is toch een belangrijke nuance. Kopecky is niet op hoogstestage geweest, maar bereidde zich voor op onze vlakke wegen met het WK in Glasgow in het achterhoofd."

Concreet: de 53 seconden voorsprong van Kopecky zullen straks zeker niet volstaan. Op de Tourmalet zal er met minuten gegoocheld worden.