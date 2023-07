BEKIJK: Neymar - Ronaldo draait uit op een troosteloze 0-0

Neymar is de enige sterspeler die (voorlopig) overblijft bij PSG. Zijn maatje Lionel Messi is naar de Verenigde Staten vertrokken, Kylian Mbappé is verwikkeld geraakt in een transfersoap. PSG besliste om hem niet mee naar Japan te nemen.

Cristiano Ronaldo was dus de enige superster waar de 25.000 teoschouwers zich aan konden vergapen. De 40-jarige Portugees doet tegenwoordig aan pensioensparen bij de Arabische club Al Nassr.

Ei zo na had Ronaldo zijn team aan de zege geholpen, maar was zonder PSG-doelman Gianluigi Donnarumma gerekend.

Bij PSG stond Luis Enrique (ex-Spanje en -Barcelona) een eerste keer langs de lijn als coach.

Hij liet Neymar niet opdraven. De Braziliaan is nog niet de oude na een ingreep aan zijn enkel. Na de match ging hij wel celebrity Kim Kardashian gedag zeggen.