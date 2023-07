Allan Peiper: "Er was niet 1 bepaalde reden waarom Pogacar Tour verloor"

Voor het tweede jaar op een rij moest Tadej Pogacar, de beste in de Tour van 2020 en 2021, de eindzege aan Jonas Vingegaard laten.



Door een polsbreuk in Luik-Bastenaken-Luik was de voorbereiding van Pogacar verstoord. "Ik denk dat er veel redenen mogelijk zijn, dat is er een van", stelde Peiper.



De Australiër ziet nog wel meer zaken: "Dat zijn voorjaar lang was, dat zijn seizoen vorig jaar pas eindigde met zijn winst in de Ronde van Lombardije. Dat zijn winter kort was. Ik denk niet dat je kan zeggen dat er 1 bepaalde reden was."