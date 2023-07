Op z'n Swings: Jason Suttels (22) skatet naar Europees goud in de marathon

Bart Swings liet het EK dit jaar aan zich voorbijgaan. Hij concentreert zich op het WK, volgende maand in Italië.

Zijn leerling Jason Suttels nam zijn rol met verve over. Het was de 22-jarige Belg die het tempo bepaalde in de EK-marathon.

Met twee resterende tegenstanders ging hij de laatste ronde in. In de laatste 100 meter weerstond Suttels de ultieme aanval van Timothy Loubineaud.

De Fransman, die deze week al 3 titels veroverde, moest buigen. De derde plaats was voor diens landgenoot Raphael Sylvain. Titelverdediger Martin Ferrié uit Frankrijk, die een jaar geleden Swings net aftroefde, werd vierde.

De Belgische skaters keren met 9 medailles (1x goud, 3x zilver en 5x brons) terug naar huis. Dat zijn er 5 minder dan een jaar geleden. Toen was Swings er wel bij.