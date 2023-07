Vrancken versus Kompany, maar vooral veel wederzijds respect: "We hebben zelfde voetbalvisie"

Een omhelzing, een lange babbel en veel gelach voor de wedstrijd. Nog voor de oefenmatch tussen Racing Genk en Burnley begonnen was, was al duidelijk dat Vincent Kompany en Wouter Vrancken het goed kunnen vinden. "Dat is gegroeid toen Vincent een beginnende coach was bij Anderlecht en ik trainer van KV Mechelen was", vertelt Wouter Vrancken aan Sporza. "We zijn toen aan de praat geraakt. Vincent apprecieerde het voetbal dat ik met KVM wou spelen." "Ik hield van de manier waarop KVM voetbalde toen", bevestigt Vincent Kompany ons. "En dan ga je op zoek om meer te weten te komen over die manier van voetballen en ga je ook in gesprek." "Wat ik apprecieer aan Wouter Vrancken? Dat hij een eerlijke, hardwerkende trainer is, met een duidelijke visie, die aanleunt bij die van mij." Zelfde vraag voor Wouter Vrancken. "Ik apprecieer aan Vincent Kompany als trainer dat hij vasthoudt aan zijn principes. Zeker in The Championship is het niet zo evident om te spelen zoals zij doen."

Kompany: "Mijn ambitie in de Premier League wil ik nog niet uitspreken"

Op het veld haalde Genk de bovenhand. De thuisploeg won met 2-0. Vincent Kompany lijkt dus nog wel wat werk te hebben voor hij over drie weken debuteert als trainer in de Premier League, de competitie waar hij als speler zijn grootste succes boekte. "We zijn nog in opbouw. Heel wat spelers moeten nog geïntegreerd worden en zes belangrijke huurspelers zijn allemaal weg", zegt Kompany op zijn immer rustige manier. "Over mijn ambitie in de Premier League wil ik me niet uitspreken. Wellicht zal iedereen binnen de club zeggen dat we tevreden zijn als we 17e worden, maar ik wil er nog geen plaats op kleven." "Het hangt uiteindelijk altijd af van welke spelers je nog kan aantrekken."

Wouter Vrancken: "Het begint nu pas echt"