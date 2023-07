Van Crombrugge: "Vertrek bij Anderlecht was niet moeilijk, afscheid nemen wel"

De oefenmatch tegen Burnley was voor Hendrik Van Crombrugge een weerzien met een voormalige trainer: Vincent Kompany.

"Ik had hem al heel lang niet meer gezien, maar het was hartelijk. Ik wil niet te emotioneel klinken, maar Vincent is de man die mij een kans gaf aan de Belgische top."

"Hij gaf me een andere kijk op voetbal, maar ook op andere zaken zoals leiderschap en groepsdynamiek. Hij is dus een echte mentor geweest."