Union breekt clubrecord met transfer van Victor Boniface naar Leverkusen

In één jaar tijd breekt Victor Boniface twee keer het clubrecord van Union. Eerst betaalde de club vorige zomer 2 miljoen euro aan Bodø/Glimt, een record voor de club uit Sint-Gillis. Een jaar later incasseert Union het tienvoudige van Leverkusen, ook dat is een clubrecord.

Dat Leverkusen de nieuwe bestemming is van de 22-jarige aanvaller is geen toeval. Boniface maakte vorig jaar een geweldige indruk in de Europa League-matchen tegen de Duitse club. Met 6 goals werd hij ook (gedeeld) topschutter in de competitie.



Leverkusen kondigt Boniface aan als "Topstürmer", hij tekent er een contract dat hem aan de club bindt tot 2028.

"Hij stond al lange tijd op onze radar", zegt sportief directeur Simon Rolfes. "Zijn prestaties in het onderlinge duel hebben ons over de streep getrokken."

Boniface zelf noemt de overstap "een unieke kans, die hij met beide handen wil grijpen". "Ik heb al eens van de sfeer hier in het stadion kunnen proeven. Dit is een club met heel wat mogelijkheden. Ik kijk ernaar uit om mijn steentje daaraan bij te dragen."