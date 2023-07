Renaat en José kijken na "geweldige Tour" al vooruit: "ASO is gek van Remco Evenepoel"

Renaat: "Welk gevoel overheerst na deze editie van de Ronde van Frankrijk, José?"

José: "Een heel positief gevoel, ook wat de Belgen betreft. We hebben enerzijds een geweldige Tour gezien, anderzijds is er een kleine anticlimax geweest na het wegvallen van de strijd. Maar die heeft heel lang geduurd en je kunt ook niet alles verwachten. Het was een heel mooie en lastige Tour."

Renaat: "De spankracht was weg na de tijdrit en de Col de la Loze."

José: "Ja, daar viel alles weg en dan komen de verhalen. Was de basis van Tadej Pogacar niet genoeg? Voordien zei iedereen van wel, want het is Pogacar. Het staat nu 2-2 met Jonas Vingegaard en dus moeten ze volgend jaar terugkeren."

Renaat: "Een saaie Tour, dat ligt al jaren achter ons. Vorig jaar was iedereen lyrisch. Was deze Tour nog beter?"

José: "We hebben echt wel strijd gezien. Het is een soort nieuw wielrennen dat niemand 10 jaar geleden had voorspeld. Zaken zoals die aanval van Pascal Eenkhoorn, dat is du jamais vu. Renners blijven strijden van bij de start tot op de finish. Dit was publiciteit voor het wielrennen."