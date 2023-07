Lotte Kopecky denkt "helemaal niet" aan groene trui: "Ga voor ritzeges, mijn hoofddoel blijft WK"

"Ik voel me goed en heb best veel zelfvertrouwen", vertelt een ontspannen Lotte Kopecky voor de start van de Tour.

"Ik ben relaxed en voel me vrijer dan vorig jaar Toen was ik de sprintster van de ploeg, en werkte iedereen voor mij. Maar ik was ook niet honderd procent. Nu is het team sterker. Heb ik een slechte dag, dan is dat nog altijd oké."

En dus kan de Belgische kampioene rustig toewerken naar haar doelen. Allereerst Demi Vollering zo goed mogelijk bijstaan, vervolgens zelf een ritwinst proberen meepikken.

"We moeten in de ploeg bekijken welke rit het beste voor me past, en daar dan voor gaan."