Uw gids voor de Tour de France Femmes: favorieten, Belgische kanshebbers en terugblik op eerste editie

Wie zijn de favorieten?

Frankrijk rekent dan weer op Juliette Labous om voor een thuiszege te zorgen. De renster van Team DSM werd 2e in de afgelopen Giro, maar wel op 3'56" van winnares Van Vleuten. Met nog meer klimwerk in deze Tour is het maar de vraag of ze nu beter kan.

In Italië rekenen ze op Marta Cavalli en Elisa Longo Borghini om het Nederlandse feestje te verpesten. Beide rensters komen uitstekend tot hun recht tijdens het klimmen, maar zijn op papier toch minder sterk dan Vollering en Van Vleuten.

De belangrijkste concurrente van Van Vleuten wordt allicht haar landgenote Demi Vollering . Vollering heeft met SD Worx het sterkste team en won zelf dit seizoen al onder meer Luik-Bastenaken-Luik, de Waalse Pijl en de Amstel Gold Race. Adelbrieven genoeg dus, afwachten wat dit geeft in het Franse hooggebergte.

Dé te kloppen dame is zonder twijfel Annemiek van Vleuten . De Nederlandse van Movistar won de laatste edities van zowel de Giro, Vuelta als de Tour. Haar team lijkt sterker dan vorig jaar, dus de tegenstand zal in topvorm moeten zijn om Van Vleuten van een nieuwe eindzege te kunnen houden.

Annemiek van Vleuten is topfavoriete voor een nieuwe eindzege.

Wat kunnen de Belgen?

Zeven Belgische vrouwen kleuren deze Tour. Belgisch kampioene Lotte Kopecky is onze grootste kans op dagsuccessen.

Hoewel ze bij SD Worx deels zal moeten knechten in functie van Vollering, zijn er ook enkele heuvelachtige etappes die haar zouden moeten liggen. Afwachten of ze van de ploeg haar kans mag gaan, want met Marlen Reusser en Lorena Wiebes zijn er nog rensters aanwezig die hongerig zijn.

Julie De Wilde (Fenix-Deceuninck) behoort tot de kanshebbers voor de witte trui. Vorig jaar mocht ze die trui enkele dagen aantrekken, maar verloor ze hem finaal. De Wilde eindigde als 6e in het jongerenklassement en zal nu ongetwijfeld beter willen doen.

En wat kan Justine Ghekiere? Bij AG Insurance - Soudal Quick-Step zal ze vooral in dienst van kopvrouw Ashleigh Moolman moeten rijden. Ghekiere werd 24e in de afgelopen Giro en kan dus misschien wel mikken op een plek in de top 20.