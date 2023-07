Lotte Kopecky is superknecht van Vollering in de Tour: "Maar krijgt ook zelf kansen om rit te pakken"

Lotte Kopecky behoort tot de selectie van Team SD Worx voor de komende Tour de France Femmes, die zondag van start gaat in Clermont-Ferrand.

Naast Kopecky krijgt kopvrouw Demi Vollering steun van haar landgenoten Mischa Bredewold e Lorena Wiebes, de Italiaanse Elena Cecchini, de Luxemburgse Christine Majerus en de Zwitserse Marlen Reusser.

"Ons doel is om de gele trui mee naar huis te nemen", meldt sportief manager Danny Stam in een persbericht. "Met deze sterke en uitgebalanceerde line-up zullen we er alles aan doen om dat te bewerkstelligen."

"Demi Vollering heeft op elk vlak een stap gezet en is beter dan vorig jaar, maar ook de concurrentie is de afgelopen weken weer sterker naar voren gekomen. Ik verwacht dat we een mooie Tour zullen krijgen met veel strijd."