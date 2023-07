Patrick Lefevere wil met vrouwenteam scoren in de Tour: "We kunnen op elk terrein mee"

Met zijn mannenteam scheert Patrick Lefevere in de Tour voorlopig geen hoge toppen, met zijn vrouwenteam hoopt hij in Frankrijk straks beter te doen. Bij de Tourvoorstelling van AG Insurance-Soudal-Quick Step maakte Lefevere een balans op van zijn stap naar het vrouwenwielrennen. "Ik heb het wat onderschat."

Van amateuristische organisatie naar topteam

Eind 2021 ging het toenmalige team NXTG Racing in zee met Patrick Lefevere. Voor de sterke man achter Soudal-Quick Step was het zijn eerste stap in het vrouwenwielrennen, dat de voorbije jaren enorme sprongen vooruit maakte. "Het is helemaal anders dan in het mannenpeloton", vertelde Lefevere in Berlare, waar de Tourploeg van AG Insurance-Soudal-Quick Step werd voorgesteld. "Er komt echt veel bij kijken, ik heb het wat onderschat. We wilden op gebied van materiaal zeker geen klachten: daarom heeft het team dezelfde auto's, kledij, fietsen en mogelijkheden als bij de mannen."

Als continentaal team heeft AG Insurance-Soudal-Quick Step al enkele mooie resultaten geboekt, met Justine Ghekiere in Valencia bijvoorbeeld. Patrick Lefevere: "We doen het zeker niet slecht. Het is een andere benadering dan bij de mannen, waar we enorm veel winnen. Maar ondertussen is ons vrouwenteam van een amateuristische organisatie uitgegroeid tot de top."

"Ooit heb ik gezegd: wij zijn het OCMW niet. Daarmee wees ik vooral op het feit dat die meisjes maar enkele honderden euro's betaald kregen per maand. Dat kon niet", stelt de manager. "Daarom hebben ze nu allemaal een deftig minimumloon. Ons werkingsbudget ligt rond de 2 miljoen euro."

Onze landgenote Justine Ghekiere is een van de speerpunten van het team.

Voor een podiumplek?

Met welke ambitie trekt Lefevere naar de Tour de France Femmes? Patrick Lefevere: "Onze ploeg is veelbelovend: we kunnen op elk terrein mee. Vorig jaar werd er veel gevallen, hopelijk worden de meisjes daar nu van bespaard."



De kopvrouw bij de blauwe brigade is Ashleigh Moolman-Pasio (ex-SD Worx). De Zuid-Afrikaanse is een van de kanshebbers op een podiumplek. "Haar niveau ligt niet ver onder dat van Van Vleuten en Vollering", zegt Lefevere. "Je hebt wat geluk nodig, maar dat dwing je af. Je mag je niet blindstaren op die twee toppers. Ashleigh is belangrijk voor ons. Ze voelt zich heel goed in de ploeg, en voelt dat haar aanwezigheid belangrijk is voor ons. Ze heeft ook haar contract verlengd."

Mikt Lefevere volgend seizoen op versterkingen? "We moeten proberen binnen budget te blijven. Ik ben hier mede-eigenaar, dus dan moet ik dingen uit eigen zak betalen, en dat vind ik op mijn leeftijd niet zo leuk. We hebben een scoutingprogramma en twee jeugdteams, er zijn dus wel wat mogelijkheden."