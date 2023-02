Justine Ghekiere klopt Van Vleuten en co. en is eindwinnares in Ronde van Valencia

Gisteren in de koninginnenrit had de Zuid-Afrikaanse Moolman een dubbelslag geslagen. Maar veel voorsprong in de stand had ze niet: Spratt op 4 seconden, Van Vleuten op 6 seconden, Ghekiere was 11e op 21 seconden.



In de 4e en laatste rit kreeg het peloton opnieuw wat hoogtemeters te verwerken, maar een pak minder dan daags tevoren: 1.365 tegenover 2.400.



In de laatste 30 km lagen nog 2 gecategoriseerde beklimmingen: de Alto de Barxeta van 1,3 km aan 6,3% en de Alto de Barx, 6,7 km aan 4,3% gemiddeld. De top lag op 15 km van de finish, waarna het in dalende lijn naar Gandia ging.



Het duurde lang vooraleer de vroege vlucht vorm kreeg, uiteindelijk slaagde een grote groep van 16 erin om weg te rijden uit het peloton, met één landgenote: Ghekiere. Met als doel de bergtrui.

(lees voort onder tweet)