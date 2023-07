Bordjesman Alain Remue over motorincidenten in Tour: "Gevoel dat we in Vlaanderen professioneler werken dan in Frankrijk"

"Als drie coureurs voorop blijven tegen 9 anderen, zijn ze dan gewoon de sterksten of speelt dan de wet van de motoren?"

Karl Vannieuwkerke wierp het zijn gasten voor de voeten. Met Alain Remue, commissaris bij de Cel Vermiste Personen, zat een specialist aan tafel. Hij zit in Vlaamse koersen zelf vaak op de motor als "ardoisier", de man die de tijdsverschillen aangeeft.

"We hebben in deze Tour al rare dingen gezien. Het is natuurlijk niet altijd evident. Ik heb soms het gevoel dat wij in Vlaanderen een stuk professioneler zijn dan wat ik nu van ASO (de Tourorganisator, red) gezien heb. Met goeie afspraken, degelijke briefings en een regulator die zijn werk doet."

De regulator is degene die alles in goede banen moet leiden. Maar net daar wringt volgens Remue dus het schoentje. "Ik heb hier in de Tour soms het gevoel dat de regulator zijn werk niet durft te doen."

"Een regulator zorgt ervoor dat het koersverloop op een eerlijke manier kan gebeuren. Iedereen moet op zijn plaats rijden en zijn werk doen, maar je moet rekening houden met hoe de koers in elkaar zit."

"Je moet anticiperen, je parcours kennen. Waar versmalt het, waar zijn er risico’s? Je moet vooral beslissingen durven te nemen en motoren wegsturen."

"Als auto nummer 10 van de ASO stil stond op de col, dan is het omdat hij te dicht stond. Als een auto stilvalt, moet er nog ruimte zijn, zodat hij weg kan voor de renners er zijn. Daar moet je mee bezig zijn als regulator. Ons systeem in Vlaanderen werkt. Ik heb de indruk dat dat hier niet altijd werkt."