"Wat?! Dat klopt echt niet!": Jasper Philipsen en vriendin Melanie zijn het niet altijd eens tijdens onze koppelquiz

De allereerste Snelle Eddy verdient de snelste taxichauffeur. En dus stuurden we onze reporter Mercedes woensdagavond richting Herentals. Daar pikte ze Jasper Philipsen en zijn vriendin Melanie op om vervolgens koers te zetten richting hét wielerfeest in de Carré. Onderweg schakelde Mercedes nog een versnelling hoger met een koppelquiz. Vooral over wie het snelste de 50 meter zwemt - Melanie heeft een zwemverleden - was er veel discussie.