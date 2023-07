Spaanse rehabilitatie, Australische droom en heruitgave van vorige finale: Imke Courtois fileert WK-poules

Geen tijd voor studierondes op het WK voetbal voor vrouwen. Al van in de groepsfase belooft het toernooi spanning en strijd. Zo is er meteen de heruitgave van de finale, treffen toplanden Brazilië en Frankrijk elkaar en zijn er zorgen bij heel wat toplanden. Imke Courtois neemt u als gids mee van A tot H.

Groep A: Tijd om te presteren voor Noorwegen

Groep A Nieuw-Zeeland Noorwegen Filipijnen Zwitserland

Groep A lijkt een prooi te worden voor Noorwegen, dat op papier veruit de kwalitatiefste kern heeft. "Het is een land dat altijd bij de favorieten wordt gerekend", beaamt Imke Courtois. Maar de voormalige Red Flames ziet ook een zwak punt. "Als het om de knikkers gaat, komt het er niet genoeg uit. Al zie ik ze in deze groep geen problemen hebben. Enkel Zwitserland zal nog weerwerk kunnen bieden." Dus wordt het hopen op een stunt voor gastland Nieuw-Zeeland en debutant Filipijnen. "Naar die laatste zijn openingswedstrijd kijk ik wel enorm uit."

Kan Noorwegen zijn status als topland waarmaken op het WK?

Groep B: Australische droom in eigen land

Groep B Australië Ierland Nigeria Canada

Spanning troef in groep B. "In principe is Canada daar het sterkst", weet Courtois. "Canada had winst op de Olympische Spelen, al hebben ze wel enkele blessures. Bij hen speelt de 40-jarige Sinclair, wat toch onwaarschijnlijk is. Ze zit aan 323 caps, dat is simpelweg ongelofelijk." Ook het co-gastland toonde zich klaar voor de strijd. "Australië is een land dat zeker kan verrassen. "De Matildas" hebben enkele erg sterke speelsters, met Samantha Kerr als meest bekende. Zij is echt een van de beste aanvalsters ter wereld." Getuige: haar 29 goals in 38 wedstrijden bij Chelsea. "Voorts zijn er nog speelsters van Arsenal, Lyon en Manchester City. Het is dus echt een sterke kern, die de laatste tijd ook goede resultaten behaalde."

Sam Kerr is de grote vedette bij Australië.

Groep C: Spanje moet haar zorgen vergeten

Groep C Spanje Costa Rica Zambia Japan

Nog voor de strijd in groep C kan losbarsten, heeft Spanje al een hele polemiek achter de rug. "Interne problemen", bevestigt Courtois. Trainer Jorge Vilda kreeg een klachtenmail toegestuurd waarin de kern hem emotioneel misbruik verweet. "Heel wat speelsters lieten de bond weten dat ze niet meer geselecteerd wilden worden." Het resultaat was schrijnend: slechts 3 van 15 speelsters die verstek lieten gaan voor WK-kwalificatiewedstrijden keerden ook terug. Al is er ook goed nieuws. "Ze recupereren sinds het EK wel Alexia Putellas en Jennifer Hermoso, beiden komen terug van blessure. Een serieuze versterking", weet onze analist. "En ook naar Salma Paralluelo wordt het uitkijken. Ze scoorde bij haar debuut een hattrick tegen Argentinië, dus zeker iemand om naar uit te kijken." Volgens Imke Courtois gaat Japan mee naar de knock-outfase. "Vorig WK was voor hun teleurstellend met een vroege exit, maar onderschat de werkijver, discipline en ervaring van de Japanners niet."

Gouden Bal Alexia Putellas is er weer bij.

Groep D: Gehavend Engeland met een doel

Groep D Engeland Haïti Denemarken China

Europees kampioen Engeland wordt bij de topfavorieten voor de eindzege gerekend, al hebben zij wel al enkele tegenslagen gehad. "Drie basisspelers van het afgelopen EK zijn er niet bij de Engelsen: Leah Williamson, de kapitein van het team, Beth Mead en Fran Kirby", vertelt Courtois. "Echt een aderlating." Gelukkig kunnen The Lionesses – die Europees kampioen werden in eigen huis, Wembley – rekenen op een mirakelvrouw aan de zijlijn. De Nederlandse topcoach Sarina Wiegman. "Het wordt dus interessant om te kijken hoe zij de problemen oplost." Zorgen moet Engeland zich niet maken in groep D, zeker met Haïti en China als voorproefjes op het grote werk. "Ook met 6 debutanten gaat Engeland meedoen tot het einde, ook omdat ze op dat EK toonden dat zelfs hun bank heel sterk is."

Groep E: Heruitgave van de finale in Groep des Doods

Groep E Verenigde Staten Vietnam Nederland Portugal

Poule E: De Verenigde Staten, Nederland én Portugal. U voelt het al aankomen: De Groep des Doods. "De Verenigde Staten zijn ongetwijfeld de grote favoriet voor het toernooi. Ze behaalden al elke keer een medaille, 8 op 8", zegt Courtois. "Ik heb wel het gevoel dat de Europese landen een inhaalmanoeuvre aan het maken zijn", belooft het deze editie een pak spannender te worden. "Met Nederland in de groep krijgen we ook meteen een herhaling van de finale van vorige keer. Portugal was dan weer de boeman van onze Red Flames."

Met de VS en Nederland in dezelfde groep krijgen we meteen een herhaling van de finale van 2019. Imke Courtois

Bij elke ploeg zijn er wel enkele onzekerheden. "Nederland mist Vivianne Miedema, bij de VS heb je Megan Rapinoe en Rose Lavelle die wel in de selectie zitten, maar veel blessureleed kenden in de aanloop naar het toernooi. Dat zijn niet voor niets de 2 speelsters die scoorden in de finale van 2019." "Portugal kan zeker en vast ook verrassen. Ik zou ze wel nog onder de VS en Nederland zetten, maar het is een moeilijk land om tegen te spelen." "Vietnam is een debuutland, ze spelen dus zonder enige druk. In principe mag dit voor de grote landen geen probleem zijn, maar een verrassing kan altijd."

Megan Rapinoe moest afrekenen met blessures.

Groep F: Twee uitgesproken favorieten

Groep F Frankrijk Jamaica Brazilië Panama

In groep F zitten twee kleppers. De landen die doorstoten, Frankrijk en Brazilië, kunnen we misschien nu al opschrijven. "Frankrijk is een kwaliteitsvolle ploeg, dat hebben we met België zelf gezien op het vorige EK", weet Courtois. In de groepsfase wonnen de Franse vrouwen met 2-1 in de groepsfase tegen de Flames. Maar kwaliteit betekent niet altijd collectiviteit. "Het komt er niet altijd uit, dus wordt het afwachten of Frankrijk de nodige stabiliteit kan vinden tijdens dit toernooi."

Bij Brazilië blijft het altijd uitkijken naar Marta. Imke Courtois

Dat andere topland werd jarenlang op sleeptouw genomen door een Goddelijke Kanarie met grote K. "Bij Brazilië blijft het altijd een klein beetje uitkijken naar Marta", vindt onze analiste. "Al is het afwachten hoeveel ze zal spelen." Als 37-jarige spits moet ze wat kracht en explosiviteit inleveren. Al blijft ze de alltime topschutter op het WK met 17 stuks. "Voor mijn generatie is ze echt wel hét rolmodel, met nu al haar 6e WK-deelname. Het is dus onzeker wat haar rol op het veld zal zijn, maar naast het veld is ze erbij om het team te leiden." "Tot slot heeft Brazilië ook nog enkele leuke talentjes rondlopen, zoals Kerolin. Zij is een jonge aanvallende middenvelder die wel eens voor wat vuur zou kunnen zorgen."

Actieve legende van het Braziliaanse voetbal: Marta.

Groep G: Zweden en de rest

Groep G Zweden Zuid-Afrika Italië Argentinië

In groep G is een land topfavoriet waar de Red Flames nog een appeltje mee te schillen hebben. Zweden klopte de Belgische vrouwen in de kwartfinales op het EK van vorig jaar met het kleinste verschil. "En het geheel is nog sterker geworden", weet Courtois. "Met ronkende namen zoals Rolfo (Barcelona), Blackstenius (Arsenal) en Angeldahl (Man. City) was er al kwaliteit in overvloed. Nu staat er ook echt een team dat geen bijrol wil spelen." De Italianen werden vorig jaar op het EK nog uitgeschakeld door onze Red Flames, ze hebben dus wat goed te maken. Te beginnen met de poulefase te overleven. Dan moet het wel voorbij Argentinië, dat dan weer gerekend wordt tot de (verre) outsiders.

Zweden is het te kloppen land in groep G.

Groep H: Landen in opmars

Groep H Duitsland Marokko Colombia Zuid-Korea

De EK-finale nog niet verteerd bij de topper in groep H. Duitsland verloor in Wembley de eindstrijd van Engeland. Een boost in motivatie om op het WK zoete revanche te nemen. "Het is een ploeg in opmars", vertelt Courtois. "Ze dingen zéker opnieuw mee voor een plekje in de finale." De rest van de groep ligt redelijk open – met Marokko dat ook zijn debuut maakt op het WK, mét 2 speelsters uit de eigen Lotto Super League: Sakina Ouzraoui (Anderlecht) en Rkia Mazrouâï (Gent). "Hun eerste deelname past binnen het verhaal van het land", zegt de analiste over de opmars van Marokko. "De mannen maakten een geweldig WK mee deze winter en de vrouwen kunnen gebruik maken van deze positieve flow om zelf ook te groeien. Ook dit land is dus in opmars."