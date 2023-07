Het zeilduo waar muziek in zit: Anouk Geurts en Isaura Maenhaut willen in Parijs beter doen dan in Tokio

"Daar zit muziek in." Het is een bijna terloopse opmerking van technisch directeur Evi Van Acker over het zeilduo Anouk Geurts en Isaura Maenhaut op het olympische testevent. Maar een opmerking die wel kan tellen als die komt van een olympische medaillewinnares.



De 23-jarige Geurts en de 24-jarige Maenhaut vormen al enkele jaren een tandem in de 49er FX en timmeren gestaag aan hun weg. Na een onverhoopte kwalificatie waren ze 14e op de Olympische Spelen in Tokio, 7e op het WK vorig jaar.



Die stijgende lijn trokken ze vorig jaar door met een eerste medaille op een WB-manche, zilver in Almere. Nu willen ze volgend jaar ook presteren op de Olympische Spelen van Parijs.



"We willen sowieso beter doen dan onze 14e plaats van Tokio", zegt Maenhaut. "Maar in zeilen moet je het echt dag per dag nemen, er kan zoveel gebeuren."



"Het klassement kan op één dag heel snel verschuiven, ook omdat er zo veel races zijn", beaamt Geurts. In hun klasse staan er vaak 3 races per dag op het programma.