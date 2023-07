Excuses van fotograaf die Pogacar afremde: "Ik ga het onverdedigbare niet verdedigen"

De twee motards die Tadej Pogacar de weg versperden, kregen tijdens en na de etappe naar Morzine al de volle laag. Als straf worden ze één dag uit de wedstrijd gehaald.

Bernard Papon, fotograaf voor sportkrant L'Equipe, begrijpt dat hij op het strafbankje moet zitten, maar hij laat in Le Parisien ook zijn kant van het verhaal horen.

"Toen ik Tadej Pogacar zag versnellen, meldde ik dat meteen tegen mijn motard", vertelt Papon. "Hij antwoordde mij dat hij simpelweg niet kon wegrijden."

"Het publiek was daar op dat moment zo talrijk dat hij in een oogwenk een beslissing moest nemen: ofwel de inspanning van de renner afbreken ofwel los door het publiek rijden en mensen verwonden."

Toch geeft Papon toe dat ook zij schuld dragen. "Ik zal het onverdedigbare niet verdedigen. We mogen ons niet in die situatie bevinden. Ik had aan mijn motard moeten vragen om sneller en vroeger afstand te nemen. De volgende keer zal ik versnellen, dan heb ik maar geen foto."

"In het reglement staat ook duidelijk wat je moet doen in zulke gevallen", zet de fotograaf de organisatie uit de wind. "Wij hebben een fout gemaakt en het spijt mij diep voor Pogacar en het spektakel."