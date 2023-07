Wielrennen is vaker slachtoffer van eigen succes: "Zijn wij topsport of folklore?"

Het is stilaan een dagelijks beeld geworden in het hedendaagse wielrennen. Op zowat iedere beklimming staan de toeschouwers rijen dik en altijd zijn er wel wat gekken die niet aan de kant gaan voor de renners. "Er is dringend professionalisering nodig, want op dit moment doet iedereen maar wat", stelt Jan Bakelants dan ook.

Amateuristischer kon bijna niet op de top van de Joux Plane. Overal konden fans - liefst zo opvallend mogelijk uitgedost - weer ongehinderd in de weg van de renners springen. Als klap op de vuurpijl blokkeerden 2 motoren ook nog eens de weg van Pogacar. Maar volgens Johan Museeuw was ook dat laatste te wijten aan de overdreven hoeveelheid fans. "Er was gewoon weer te veel volk aanwezig op die klim", liet hij optekeken. "Daar moeten ze echt iets aan gaan doen." "Ze moeten beneden aan cols dringend beperken hoeveel mensen naar boven mogen", gaat hij verder. "Waar wij passeerden, stonden weer 3 of 4 rijen." Jan Bakelants ziet dan weer een dubbel probleem. "Te veel motards, te weinig nadars."

De eindverantwoordelijke ontspringt weer de dans. Jan Bakelants

"Voor elke 100 supporters die er staan, zit er wel 1 halve tussen die een stap extra naar voren zet", gaat Bakelants verder. De frustraties over het probleem zitten duidelijk hoog bij de sprekers in Vive le Vélo. Zelfs de regisseur krijgt ervan langs in de uitzending.

"Die Franse regisseur mist ten eerste al de strijd om de bonificatieseconden, maar het is ook hij die zijn motor naar voren moet sturen", is Karl Vannieuwkerke scherp. "Dit is wedstrijdvervalsing." Ondertussen hebben de motoren wel een straf gekregen. Ze mogen morgen niet in koers. "Maar dat is gewoon een zwarte piet gaan zoeken", vindt Bakelants. "De eindverantwoordelijke ontspringt weer de dans. De ASO is hier duidelijk verantwoordelijk voor, maar die zal zichzelf natuurlijk niet schorsen."

Door de vele fans en de motoren konden Pogacar en Vingegaard geen kant op.

Krijtlijnen voor professionalisering

Het zijn hoe dan ook slechts voorbeelden van een veel groter probleem. "Er komt nooit een structurele oplossing", klaagt Bakelants. "De oplossingen, zoals nadars zetten, zijn nochtans gemakkelijk." "Ik vind het eigenlijk wel een deel van de sport", oppert diëtiste bij Jumbo-Visma Ien Vitse. "De fans blijven ergens ook de schoonheid van het wielrennen." "Maar dan moeten we ons de vraag stellen of we een professionele sport of folklore willen zijn", countert Bakelants.

Als het Champions League is, ga ik ook niet op het veld staan. Jan Bakelants

"Binnen de ploegen wordt er steeds meer geprofessionaliseerd", gaat de ex-wielrenner verder. "Maar ook binnen de wedstrijdorganisaties moet dat er nu komen." "Er moeten krijtlijnen zijn waarbinnen je jouw job moet uitoefenen. En op dit moment is dat niet het geval, want iedereen doet maar wat." "Als het Champions League is, ga ik ook niet op het veld staan. Het is alsof Ronaldo een penalty moet trappen in de finale en dat wij dan allemaal op de grote rechthoek gaan staan", besluit hij. Een treffende vergelijking om de fans het probleem onder de neus te duwen. Al doen Pogacar en Vingegaard natuurlijk wel meer dan een penalty trappen tijdens de Tour.