Vive le Vélo gemist? Bekijk hier de beste fragmenten van de aflevering

De Leeuw van Vlaanderen keerde voor het eerst in 22 jaar terug in de Tour. Johan Museeuw schoof aan bij Karl Vannieuwkerke in Vive le Vélo. Samen met Jan Bakelants en Ien Vitse, Belgische diëtiste bij Jumbo-Visma, analyseerde hij aan het Lac de Montriond de 14e etappe van de Tour. Bekijk hier de beste fragmenten.