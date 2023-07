Dit zijn de verschillen in de stand na de eerste Alpenrit met finish in Morzine

De eerste etappe in de Alpen over de Joux Plane was een rit om duimen en vingers bij af te likken. Op de Joux Plane viel Tadej Pogacar aan, maar Jonas Vingegaard overleefde een hachelijk momentje. Hij won na een gekkenhuis ook de bonificatiesprint op de top (8 versus 5 seconden). Aan de finish werd Pogacar 2e voor Vingegaard (6 versus 4 seconden). Van 9 seconden vanochtend gaat het dus naar 10 seconden vanavond.