Tadej Pogacar na "kleine overwinning voor geel": "Blijven zoeken naar kansen om tijd te pakken"

Beetje bij beetje sluipt Tadej Pogacar dichter bij gele trui Jonas Vingegaard. In de 13e etappe nam de Sloveen alweer 8 seconden terug na een demarrage in het slot.

En toch leek hij aanvankelijk niet helemaal tevreden. "Of ik blij ben met vandaag? Min of meer", stelde hij.

"Het was leuk geweest om te winnen, maar de vlucht was supersterk. Petje af voor Kwiatkowski."

Toch zag de Sloveen al snel in dat hij eigenlijk wel een goede zaak had gedaan vandaag. "Zelfs zonder de zege was het wel een succesvolle dag voor ons, we nemen een paar seconden terug", ging hij verder.