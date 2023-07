Lotto-Dstny hoopt op "bevrijdende zege" met Caleb Ewan: "Hij is mentaal sterk"

Straks wordt er normaal gesprint. "Dit is onze enige kans en veel sprinters zitten in hetzelfde schuitje."

Het was gisteren niet meteen een fijne 29e verjaardag voor Caleb Ewan . Zijn party werd een gevecht in de achterhoede.

"Dit is weer een kans. We gaan er vol voor", vulde ploegmakker Frederik Frison aan.

"We hebben al getoond dat het mogelijk is en hopelijk vallen de puzzelstukjes in elkaar."

"Caleb is mentaal sterk. En iedereen in de ploeg gaat er 100 procent voor."

"Of er druk is? Die is er altijd in de Tour. Een zege zou bevrijdend zijn, maar de Tour gaat tot in Parijs."

"Lukt het vandaag niet, dan blijven we er voor gaan."