Atletiekmeeting Luik: Laus strandt op zucht BR ongebruikelijke 600 meter, Carmoy net niet over 2m30

Dit seizoen combineert Laus voor het eerst 400 en 800 meter. De 600 meter moet haar dus uitstekend liggen, en dat bleek ook in Luik.

"Het deed pijn, moet ik toegeven", zei Laus. "Maar voor een debuut is dit geen slecht resultaat. Waar ik het heb laten liggen? Moeilijk te zeggen. Misschien zijn we iets te snel gestart, want er was 55 seconden afgesproken na 400 meter, maar we passeerden in 54 seconden."

"Op het einde heb ik mijn spurt ook iets te vroeg ingezet. In de laatste meters viel ik wat stil."

De 600 meter in Luik telt mee voor de World Ranking op de 800 meter.

Bij de mannen werd het voor Pieter Sisk een gelijkaardig verhaal op de 600 meter. Hij klokte 1'16"39, terwijl het Belgisch record van Joeri Jansen sinds 2002 op 1:15.35 staat.

Op de 100 meter horden moest Anne Zagré vrede nemen met 13"36, terwijl haar seizoenbeste 12"99 bedraagt.

De Belgian Falcons, de nationale 4x100 metermannen, deden in Luik een poging om hun Belgisch record van 38"73 aan te scherpen. Dat is nodig om het WK in Boedapest te halen, maar ze moesten het woensdag stellen met 39"48.