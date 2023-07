Cynthia Bolingo duikt in Luik onder OS-limiet 400m met 6e Europese tijd van het jaar

Het nationale record van Bolingo staat sinds vorig jaar op 50"19. Haar seizoensbeste stond sinds eind juni op 50"95. Met 50"69 liep Bolingo woensdag de derde chrono uit haar carrière.



Ze dook onder de limiet voor de Spelen in Parijs volgende zomer, die op 50"95 staat.

Ook de andere twee Belgian Cheetahs in de wedstrijd liepen een seizoensbeste: 51.84 voor Helena Ponette en 51.98 voor Naomi Van Den Broeck.

"Eerlijk gezegd had ik een dergelijke tijd wel verwacht", zei Bolingo na afloop. "Alleen voelde ik mij op training de laatste tijd wat vermoeid, dus ik was niet zeker van mijn stuk. Dit geeft wel vertrouwen."

"Ik ben een atlete aan het worden die regelmatig in de 50 seconden loopt. Het zijn geen uitschieters meer. Het liefst wil ik natuurlijk onder de 50 seconden lopen, maar het belangrijkste zal zijn om dat te doen op een moment dat ertoe doet. Op het WK in Boedapest bijvoorbeeld."

Bolingo liep in het verleden al 100 en 200 meter in Luik, maar nooit de 400 meter. "Het was al even geleden dat ik hier was", vertelde ze. "Iedereen zei mij dat de sfeer ongelofelijk is en dat blijkt te kloppen."

"Ik stond groot op de affiche, dus ik wilde ook goed presteren, en dat is gelukt. Zaterdag loop ik nog in Heusden, maar daarna doe ik niet veel wedstrijden meer tot aan het WK. Ik wil voorzichtig zijn. Op het BK in Brugge loop ik de 200 meter."