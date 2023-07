Tom Pidcock (die past voor WK op de weg): "Hou van het gevecht voor het klassement"

Samen met zijn ploegmaat Carlos Rodríguez en Simon Yates behoorde Tom Pidcock tot het selecte kransje dat het duo Vingegaard-Pogacar kon volgen op de Puy de Dôme.

Het zorgt ervoor dat Pidcock is opgerukt naar de 7e plaats in het klassement. "Daar ligt nu mijn focus op. Ik hou van die uitdaging, van het gevecht."

"Dat zorgt er wel voor dat het een stuk moeilijker wordt om te winnen vanuit het peloton. Ofwel is het een rit voor de vluchters ofwel is het een rit in de cols, waar Jonas en Tadej de dienst zullen uitmaken."

De rit van vandaag, naar Issoire, is nochtans op het lijf van Pidcock geschreven. "Op andere dagen zou het een geweldige dag zijn voor mij. Maar ik denk niet dat ze mij zullen laten rijden. De renners voor het klassement zullen ook vooraan zitten bij de start."

"Je neemt ook een risico als je meegaat, want als het op niets uitdraait dan heb je veel energie verspild en hypothekeer je de volgende dagen."

Pidcock lijkt in ieder geval in topvorm te zijn, ook straks met het oog op het WK in Glasgow. "Maar ik rijd daar niet op de weg. Ik zet daar alles op de mountainbike."