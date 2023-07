Emotionele Bilbao eert zijn overleden ploegmaat: "Ik dacht aan Gino, dit is speciaal voor hem"

Een mix van emoties voor Pello Bilbao toen hij als eerste de finish overschreed in Issoire. Blijdschap voor zijn eerste ritzege in de Tour, maar ook met zijn gedachten helemaal bij zijn overleden ploegmaat Gino Mäder.



"De enige reden dat ik vandaag in de ontsnapping zat, was voor Gino. De wensen van zijn familie hebben me veel geholpen, ik wou iets moois doen voor hen. Tijdens de eerste twee ritten in het Baskenland is dat niet gelukt en ik vreesde dat ik ook vandaag geen ruimte zou krijgen."

Maar Bilbao raakte toch mee in de goede vlucht en kon het ook nog afronden. "In de laatste drie kilometer wist ik dat ik de snelste man van de kopgroep was. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen door eerst het gaatje met O’Connor te dichten en liet toen Zimmermann de sprint inzetten."

"De laatste 200 meter ben ik vol gegaan en toen ik over de finish kwam, heb ik alle emoties losgelaten. Ik dacht aan Gino, dit is speciaal voor hem. Het is ook mijn eerste ritzege in de Tour, na 13 jaar als profrenner. Dit is een heel bijzonder moment."