Cayman is klaar om fundament van "het nieuwe Leicester" te leggen: "Uitbollen? Ik ga niet om op de bank te zitten"

"Als je dan ziet hoe ze daarna teruggevochten hebben, toont dat aan dat ze hun zaakjes nu op orde hebben. Ze trokken in het crisismoment meteen een coach en enkele andere speelsters aan."

The Foxes zijn nog maar drie jaar actief op het hoogste niveau en kenden vorig jaar nog een dramatisch seizoensbegin.

"Ik was direct mee in het verhaal. Leicester heeft een mooi project voor de komende jaren", vertelt de recordinternational over haar transfer naar de Engelse eersteklasser na vier jaar Lyon.

Na een voorlaatste plaats vorig seizoen is de Engelse eersteklasser klaar om een andere koers te varen. Onderdeel van die nieuwe wind? Janice Cayman .

Dit is niet zomaar een avontuur, dit is een ferme sportieve uitdaging voor mij.

De polyvalentie van Cayman is voor haar al een vloek, maar ook een zegen geweest. Waar ze bij Leicester post zal vatten op het veld? "De coach vindt mijn verscheidenheid een troef, maar het zal toch vooral op de rechterflank te doen zijn voor mij."

En op persoonlijk vlak? "Opnieuw alles geven! Ik ga alvast niet naar Leicester om uit te bollen of op de bank te zitten."

Leicester bleef ook in het tussenseizoen niet bij de pakken zitten. De club liet meer dan tien speelsters gaan en bouwt met een gezonde mix van jeugd en ervaring aan een nieuwe weg.

Op haar 34e blijft Cayman dus gewoon haar ambitieuze zelve. In Lyon zat ze de laatste maanden vaker op de bank dan haar lief was, maar een stap terugnemen, was niet aan de orde. Integendeel.



"Ik ben gewoon altijd hard blijven werken", legt ze uit. "Dat ik deze transfer dan nog kan afdwingen, bewijst dat ook. Dit is niet zomaar een avontuur. Dit is ook een ferme sportieve uitdaging voor mij."



Het Engelse vrouwenvoetbal heeft vorig jaar - door de EK-winst van de nationale ploeg - dan ook een ferme boost gekregen. De clubs van de Womens' Super League aarzelden dan ook niet om het momentum aan te grijpen.



"Alle ploegen zijn momenteel inspanningen aan het doen om het Engelse voetbal naar een hoger niveau te tillen. Zo zullen we onze wedstrijden ook in het King Power Stadium afwerken. Ik heb nog niet vaak zoiets gezien in het vrouwenvoetbal. Een plezier om daar elke dag te mogen werken."