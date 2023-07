Recordinternational Janice Cayman ruilt Lyon voor het Engelse Leicester City

De kogel is door de kerk: Janice Cayman was na vier jaar Lyon klaar voor een nieuwe uitdaging. Deze zal in de Womens' Super League bij Leicester City vormgegeven worden.

Onze landgenote zou er een contract voor 1 jaar tekenen, met de optie om een extra seizoen te verlengen.

Cayman begon haar carrière in 2007 bij OH Leuven en verhuisde een jaar later naar Eva's Tienen. De Antwerpse deed ook ervaring op in de Verenigde Staten bij Pali Blues en Western New York Flash.

Met 138 caps, waarin ze 48 keer scoorde, is Cayman de recordhoudster bij de Red Flames, voor Tessa Wullaert (121 caps). Ze won al twee keer de Gouden Schoen, in 2017 en 2021.

Leicester City eindigde vorig seizoen als tiende op twaalf ploegen in de Women's Super League, de Engelse hoogste voetbalklasse. "Ik ben heel warm ontvangen en ben heel tevreden hier te zijn", zegt Cayman in een eerste reactie op de website van LCFC Women.

"Dit is voor mij een nieuw land om in te voetballen, maar misschien wel een van de grootste landen om in te spelen. Het wordt een hele grote uitdaging maar het is heel opwindend om in een nieuwe competitie uit te komen, nieuwe ploegen te ontmoeten en gewoon alles te geven."