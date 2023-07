POLL: Meer Tourcols zonder publiek? Meerderheid Sporza-surfers ziet dat wel zitten

Het was een wat bevreemdend zicht afgelopen zondag in de rit naar de Puy de Dôme. De mythische berg valt onder beschermd natuurgebied en daarom mocht er in de laatste 4 kilometer geen publiek langs de weg staan. Geen zotte taferelen met geschreeuw, getrek en geduw dus, maar een gewijde stilte. Voor herhaling vatbaar vindt een ruime meerderheid van de Sporza-surfers.