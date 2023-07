Toumani Camara maakt overtuigend debuut in NBA Summer League: Belg is topschutter bij Phoenix

Camara speelde 31 minuten en werd met 20 punten de topschutter van zijn team. Hij voegde ook 8 rebounds en 1 steal toe aan zijn statistieken. Camara werd op 22 juni als 52e (op 60) door Phoenix gekozen in de NBA Draft. Dinsdag ondertekende hij een contract voor vier jaar bij het NBA-team, maar enkel het eerste jaar is zijn plaats in de ploeg gegarandeerd. Camara wordt na Didier Mbenga de tweede Belg in de NBA. Mbenga werd met de LA Lakers kampioen in 2009 en 2010, maar werd nooit gedraft. De Summer League is een voorbereidingstoernooi waarin teams nieuwe spelers kunnen testen. De competitie begon vrijdag en loopt tot 17 juli.

Even dunken:

De coach is content: "Hij deed alles wat we hem vroegen"

Quinton Crawford moet Camara en co. klaarstomen voor het echte werk in de NBA. De coach was alvast tevreden over zijn Belg gisteren: "Hij was geweldig. Hij deed alles wat we hem gevraagd hadden. We gebruikten hem als een Zwitsers zakmes. Hij kon heel wat verschillende zaken aan."



"Zijn eerste optreden in de NBA was goed. Zijn cijfers zien er goed uit, maar zijn karakter en gedrag waren dat ook. Hij moedigde zijn teammaats aan en bracht het team samen op lastige momenten. Op de bank was hij ook altijd aan het praten."