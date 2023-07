Mathieu van der Poel: "Als Jasper zich goed voelt, doe ik weer mijn ding voor hem"

"Het is belangrijk dat Jasper Philipsen groen pakt. Dat is het grotere doel", zegt hij over het tactische plan. "Als hij de benen heeft, dan doe ik mijn lead-out voor hem."

Jasper Philipsen: "We moeten er weer voor gaan"

"Het wordt geen gemakkelijke rit", blikte Philipsen zelf vooruit. "Maar we moeten er weer voor gaan."

"We moeten vooral gefocust blijven, want kleine fouten worden afgestraft."

Voor de start van de Tour zei Tadej Pogacar tegen zijn Belgisch maatje dat hij 4 keer zou winnen. "Nog één keer dus", lachte de groene trui.

"We zullen zien wat er mogelijk is. Het is sowieso al een droomstart en daar proberen we van te genieten."

"De sprint zal vrij lastig zijn. De sterke mannen komen er zeker naar boven."