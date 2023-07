Einde van een tijdperk: David De Gea neemt na 12 jaar afscheid van Manchester United

Wat al een tijdje in de lucht hing, is nu ook bevestigd. David De Gea trekt de deur achter zich dicht bij Manchester United.

De Spanjaard arriveerde in 2011 in Engeland na een periode bij Atletico Madrid. Hij kwam daar Edwin van der Sar onder de lat vervangen en maakte zijn debuut onder Sir Alex Ferguson.

Na 415 wedstrijden voor de Engelse ploeg zit zijn verhaal in Manchester er nu dus op. In die tijd stak hij onder meer de Premier League, de Europa League en de FA Cup op zak.

Wat de volgende uitdaging wordt van de Spanjaard is nog onduidelijk. Intussen wordt Inter-doelman André Onana al lang genoemd als zijn vervanger.

"Ik ben altijd trots geweest om het shirt van deze legendarische club te mogen dragen. Het is een onvergetelijke en succesvolle periode geweest. Het is voor mij nu tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan in een andere omgeving", klinkt het op zijn sociale media.

"Manchester zit voor altijd in mijn hart, heeft me gevormd en zal me nooit verlaten."