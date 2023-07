Daar is de volgende aanwinst: Anderlecht pikt Louis Patris (22) op bij OHL

Na een spits gisteren, nu een verdediger: Louis Patris is de tweede inkomende zomertransfer van recordkampioen Anderlecht.



Patris is een rechtsvoetige flankverdediger, die ook centraal uit de voeten kan. Bij paars-wit moet hij op de rechterflank de concurrentie aangaan met Amir Murillo.



In 2015 verliet Patris als 14-jarige de jeugdopleiding van Standard voor die van OHL, waar hij in maart 2021 zijn debuut maakte in het eerste elftal. De belofteinternational knokte zich afgelopen seizoen in de basis bij de Leuvenaars en dwong daarmee een selectie af bij de nationale beloften, waarmee hij vorige maand actief was op het EK in Georgië.



"Het is een droom en een hele eer om voor deze club met haar rijke geschiedenis te tekenen", zegt Patris in een eerste reactie. "Ik wil erg graag mijn steentje bijdragen om met deze club opnieuw de top te bereiken."



Met deze tweede naam op twee dagen reageert CEO Sports Jasper Fredberg tevreden, nadat de voorbije weken kritiek was ontstaan over het uitblijven van versterkingen.



"Met Louis halen we een talentvolle, Belgische speler bij onze kern", aldus Fredberg. "Op de flank kan hij zich tonen met zijn snelheid en offensieve impulsen. We zijn erg tevreden dat we hem met een langdurig contract hebben kunnen vastleggen zodat hij zich bij ons verder kan ontwikkelen."