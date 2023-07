Burgemeester van Vorst bijt van zich af in stadiondossier: "Union antwoordt niet op onze vragen"

Philippe Bormans liet eerder deze week optekenen dat hij hoopt om voor 21 juli duidelijkheid te hebben over het nieuwe stadion van Union. Dat moet op de zogenoemde Bempt-site in Vorst gebouwd worden.

Tussen de lijnen door liet Bormans verstaan dat hij het getalm van de politiek beu is. "We verliezen kostbare tijd. We vragen dat de politici in Vorst hun verantwoordelijkheid nemen."

Dat is bij burgemeester Mariam El Hamidine in het verkeerde keelgat geschoten. "De onwil om een oplossing te vinden voor het nieuwe stadion komt niet van onze kant."

"Sinds februari 2022 hebben we in een constructieve geest vragen gesteld aan Union, zoals we dat altijd doen bij een project van deze omvang in onze gemeente. Op geen enkele vraag kwam al een antwoord. Zo wachten we al jaren op een mobiliteitsstudie."

CEO Bormans vraagt aan de gemeente ook om "open te staan voor een dialoog". Daar hebben ze in Vorst wel oren naar. "We vragen aan de voorzitter en eigenaar van de club om ons een gesprekspartner toe te wijzen, zodat we naar een oplossing kunnen toewerken."

Het mythische Joseph Mariënstadion is al een paar jaar een rem op de evolutie van Union. Omdat het niet voldoet aan de eisen van de UEFA is de Brusselse club verplicht om voor al zijn Europese thuismatchen uit te wijken.