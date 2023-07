Victor "Fiat Panda" Campenaerts antwoordt José De Cauwer over "getelefoneerde aanvallen"

Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) houdt tijdens de Tour de France een dagboek bij met kamergenoot Jasper De Buyst. Campenaerts was gisteren de eerste aanvaller van de dag, niet voor het eerst in deze Tour. José De Cauwer noemde het "getelefoneerd" en Campenaerts antwoordt in zijn relaas van de dag. Dat was gisteren een klimtocht waarbij hij in het gezelschap vertoefde van enkele fraaie bolides.